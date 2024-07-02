最後機會！大樂透加碼100萬剩12組 7/5全部送出

台彩表示，大樂透端午加碼100萬獎還剩12組，本週五最後一次加開。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司表示，大樂透端午加碼100組100萬元，累計已送出88組，剩餘12組100萬元將繼續加開至全部送出，或至週五（7/5）活動最後一期，由當期所有中獎組數均分總獎金。台彩說明，如果週五還剩10組100萬元，將由當期所有中獎組數均分1000萬元，若是1注獨得，中獎人將可抱走1000萬元，為原獎金的10倍之多。

台彩指出，大樂透自5月21日起實施端午加碼至今，已開獎的12期中，有5期開出頭獎，誕生了5位億萬富翁；也就是說，本次端午加碼期間，平均每週都有1位億萬頭獎得主出現，比起往年平均6期開出1次頭獎，速度快非常多。

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根據台彩統計，第4屆公益彩券10年期間，大樂透在開獎的1112期中，有193期開出頭獎，也就是說平均6期、約3週左右會開出1次頭獎，堪稱是億萬富翁製造機。而今年上半年，大樂透65期的開獎中，共17期開出頭獎，平均4期開出1次頭獎；端午加碼期間財神爺更是大發威，活動期間至今的12期，有5期開出頭獎，頭獎開出速度遠快於過往，平均每週都有1位億萬頭獎得主誕生。

台彩表示，大樂透端午加開100萬獎項至本週五為止，剩餘12組100萬元將繼續加開至送完為止，預估今天開出組數約1~3組，可能剩餘10組100萬元本週五最後一期加開，當期剩餘的加開獎項總獎金1000萬元將全數送出，由當期所有中獎組數均分，若當期為1注獨得，則中獎人有機會抱走1000萬元，是原獎金的10倍。

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