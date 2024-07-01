經部組「台灣糕餅團」 赴日本福岡 拜會如水庵、隆勝堂老店

為推廣台灣糕餅知名度，經濟部商業署帶領20家台灣烘焙品牌業者至日本福岡參訪。（商業署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為推廣台灣糕餅知名度，經濟部商業署在6月30日至7月3日帶領20家台灣烘焙品牌業者，到日本重要的糕餅發源地之一福岡，與「如水庵」、「隆勝堂」等日本百年老店及當地糕餅通路商，進行交流與媒合，盼能透過參訪提升國內糕餅業者的國際市場嗅覺，為未來海外插旗做好準備。

本次參團的業者包括陳允寶泉、中外餅舖、阿聰師、明星西點、明新食品、龍口食品、豐興餅舖等20家業者。

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商業署說明，台灣有許多知名的百年餅店，早年曾師承日本師傅的精湛技藝，因此這次組團選擇到日本重要的糕餅發源地福岡，拜會包括「如水庵」、「隆勝堂」等日本百年老店及洋菓子老店，並與社長或營業部長交流建立糕餅品牌的經驗。

商業署表示，這次赴日參訪也見證中華民國糕餅商業同同業公會與福岡縣糕點協會簽署合作備忘錄，並與福岡洋菓子協會及福岡縣糕點協會，共同辦理媒合交流會，目前已有Nodax株式会社、福岡博多の洋菓子チョコレートショップ、友誼商店等數家通路商對台灣伴手禮表達合作意願。

商業署表示，福岡行程結束後，將轉往東京參加日本規模最大的「2024東京國際禮品及家居品展」及「服務業東北亞經貿拓銷團媒合會」，與潛在合作對象進行面對面的洽談，期能讓更多台灣糕餅走進日本市場。

商業署表示，經濟部將持續投入資源，輔導糕餅業者善用我國豐沛的在地食材、特色元素與文化內涵，導入包裝美學設計，增加亮點，更爲產品價值加值，協助業者發展品牌行銷，也會持續更多拓銷計畫。商業署也將在8月在台北車站大廳加碼舉辦「台灣餅市集」。

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