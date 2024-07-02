路透：法國右翼抬頭 歐元危機風險正上升

路透報導，歐盟單一貨幣區爆發新危機的風險正在上升。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透周一（1日）報導，歐盟單一貨幣區爆發新危機的風險正在上升，

目前主要的擔憂是，法國極右翼國民聯盟（National Rally）在第一輪提前議會選舉中佔據主導地位，法國可能進入政治極度不穩定和財政揮霍的時期，這將導致法國政府公債殖利率大幅上升。

其他負債累累的歐元區成員國，尤其是義大利可能會受到波及，那麼單一貨幣就會陷入困境。法國和義大利的經濟體比希臘和其他處於上次危機中心的歐元區成員國大得多。

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但這種情況似乎不會迫在眉睫，因為極右翼總理候選人喬丹·巴爾德拉（Jordan Bardella）一直在削弱該黨的財政承諾。全國集會的目標是贏得2027年法國總統大選，在此之前挑起金融危機來損害其信譽是愚蠢的。

不過，投資者的情緒並不太不安定。自馬克宏總統宣布大選以來，法國和德國10年期政府公債的殖利率差異已擴大，從49個基點升至85個基點。義大利的影響則有限，其債券相對於德國公債的殖利率利差已從133個基點升至162個基點。在2011年貝魯斯孔尼擔任總​​理時，這一差距就達到了560個基點。

歐洲單一貨幣的中期前景還是令人擔憂，在民族主義和地緣政治衝突抬頭之際，許多國家的高額債務、緊迫的支出需求和低成長正埋下麻煩的種子。

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