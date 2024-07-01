晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

提升荖濃溪防災兼蓄水韌性 行政院核定18.8億經費整治

2024/07/01 19:16

〔記者廖家寧／台北報導〕為提升荖濃溪防災韌性及蓄豐濟枯能力，行政院今核定經濟部「荖濃溪防災韌性計畫」，將投入總經費約18.8億元，整治荖濃溪的河道淤積，並利用疏濬工程的蓄水池來補注地下水。

該計畫由經濟部水利署、農業部農村發展及水土保持署共同推動，工程包括荖濃溪上游河川野溪清疏、築堤蓄水及地下水補注。計畫執行期程是2025至2029年，總經費18億839萬元。

水利署指出，荖濃溪上游自2009年莫拉克颱風以來，集水區內誘發大規模崩塌及土石流等災害，造成河道淤積，影響通洪能力，歷年颱風豪雨期間對河道護岸、橋梁及聯外道路等造成損害，例如台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋，在2023年時被卡努颱風沖毀導致交通中斷，嚴重影響當地部落居民生計與通行安全。

水利署進一步指出，為提升荖濃溪上游防災韌性，水利署將透過「深槽清疏」及「束水攻砂」策略，加速河道自然排砂，逐步將荖濃溪上游的土砂帶至中下游河段，並配合疏濬工程將土砂運離河道，透過自然的方式加速去化上游土方。

此外，農村發展及水土保持署也將在玉穗溪、拉庫斯溪及寶來溪的不安定河段，一併辦理野溪清疏，減低土砂對基礎設施的威脅。

同時，配合荖濃溪河道清疏工程，水利署將委託高雄市政府在既有灌溉圳路取水口附近，代辦築堤蓄水與整理導引水路工作，提高地表水利用率及補注高屏地區地下水，有助穩定圳路取水灌溉，疏濬施工期間則利用工區形成蓄水池來補注地下水，增加水資源利用效益。

水利署表示，「荖濃溪防災韌性計畫」旨在提升荖濃溪的防災韌性，以及蓄豐濟枯的能力，為當地居民和產業提供更加穩定的環境保障，並延續既有防洪設施效益，保護人民生命及財產、公共設施安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財