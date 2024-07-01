台海衝突台積電會怎樣？晶片戰爭作者：須假設會「非常快速地」關閉

圖為《晶片戰爭：爭奪世界最關鍵技術》作者克里斯·米勒（左）於2023年3月16日到台灣與台積電創辦人張忠謀對話。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球人工智慧產業依賴圖形處理器（GPU）和其他晶片，這些晶片主要由台積電製造供應，由於台積電總部位於台灣，人們擔心中國可能入侵台灣造成全球供應鏈問題。《晶片戰爭：爭奪世界最關鍵技術》一書的作者克里斯·米勒（Chris Miller）在媒體訪談中分析如果中國入侵台灣，全球晶片供應可能會發生什麼變化。

蘋果、輝達、高通、超微等大多數其他晶片設計商依賴台積電來製造關鍵組件。台積電是世界最先進的製造公司。然而台灣在地緣政治緊張下，使得科技業和人工智慧的未來也處於不穩定的地位，半導體供應鏈有著令人擔憂的脆弱性。

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Business Insider向米勒提問：在最壞的情況下，鑑於台積電和輝達的崛起，您認為中國現在入侵台灣的可能性比18個月前大還是小？

米勒回答：我不認為這種可能性較小。俄羅斯、烏克蘭以及中東發生戰亂讓國際局勢更加黑暗。你看看中國現在在南中國海對菲律賓所做的事情，在很大程度上是因為他們（動武國家）知道可以逃脫國際懲罰，因為美國已經捉襟見肘。我不認為緊張事實會在短期內改變。這些都是顯而易見的，包括北京當局。這是一個值得嚴重關注的問題。

在被問到假如中國入侵台灣，台積電會發生什麼事？

米勒表示，當台海爆發衝突時，無論任何參與者會決定做什麼、或是否有人決定擾亂或破壞供應鏈，我們都必須假設台積電會「非常非常快速地」關閉（very, very quickly shuts down ）。

由於台灣大量能源都依賴進口，晶片工廠也需要能源。有很多關鍵化學品和材料進口到台灣，衝突會讓供應停止。更重要的是，如果發生戰事，船隻無法駛離台灣。因此，如果無法真正出售晶片，或將晶片運出國外，那麼生產的大量晶片動力也會迅速下降。

在晶片製造材料方面，製造晶片所使用的許多關鍵材料例如光阻，其中許多都是由日本供應商生產。擁有穩定的供應對於晶片製造至關重要，如果發生戰爭，這些產品就無法被運輸。米勒稱，供應鏈最終會比許多人意識到的脆弱得許多。

台灣進口大量液態天然氣，供電網絡也依賴它。數據顯示，如果台灣突然陷入電力危機，首先要決定關閉什麼？這一點就足以促使台灣做出一些非常艱難的決定，決定誰能獲得能源，誰不能獲得能源，而晶片製造商則是電力的主要使用者。

Business Insider指出，當人們了解台積電的真正意義時，往往會驚訝於晶片情勢是如此的岌岌可危。對此，米勒則提醒，這就是為什麼問題如此嚴重，發現自己處於這種情況，就無法真正粉飾這個問題。越意識到這一切都取決於台海和平的維護，正好說明其中利害關係，爭端以潛在的災難性方式更是牽涉到美國經濟的各個層面。

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