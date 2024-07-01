巴黎奧運倒數計時！央行推體育大觀園券幣特展

央行券幣數位博物館於7月1日起推出體育大觀園特展。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕全球最大體育盛事法國巴黎奧運即將於下個月舉行，為共襄盛舉，中央銀行特地籌劃「體育大觀園」線上特展，並於7月1日隆重登場，引領大家進入精彩的體育世界，同時為中華健兒加油。

為充實中央銀行券幣數位博物館內容，增加知識性與教育性，央行經常於網站「虛擬展覽館」項下，推出線上主題特展。今年主題鎖定體育大觀園，分為「奧運殿堂」、「運動與競技」和「體育場館及運動員」等三個單元，透過50件鈔券及硬幣展件，見證歷年奧運盛典及運動賽事，認識著名體育場館，同時瞭解傑出運動員勇敢逐夢，躍然於鈔紙及硬幣上的精采事蹟。

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在奧運殿堂上，央行展示歷屆奧運主辦國或參賽國所發行的券幣，設計中蘊涵各國文化特色與精神，更可欣賞競賽選手在奧運殿堂的英姿，演繹力與美的完美結合。例如，希臘發行的雅典奧運2歐元硬幣，刻有著名的擲鐵餅者雕像，象徵古希臘藝術和運動精神。

在運動與競技上，央行展示各國際賽事主辦國與參賽國所發行的券幣，亦可瞭解各國對體育競技的重視。例如，我國在2001年主辦第34屆世界盃棒球錦標賽，央行曾發行紀念銀幣，圖案結合選手奮力揮棒英姿和玉山主峰，展現全民對棒球運動的凝聚力與象徵台灣堅毅精神。

在體育場館及運動員上，透過鈔券和硬幣圖案，介紹各國體育場館及傑出運動員。例如，卡達面額22沙烏地里亞爾紀念鈔，圖案是2022年世足賽決賽場館－路薩爾足球體育場；芬蘭1986年發行的10馬克鈔券，正面圖案為長跑運動員帕沃·魯米（Paavo Nurmi），被譽為「芬蘭飛人」。

央行發行局局長鄧延達表示，央行券幣數位博物館推出以來，迄今已瀏覽人數達21萬3千人，未來除繼續增補充實本博物館網站內容外，並將不定期推出各類主題特展，以饗社會大眾。

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