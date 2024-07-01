中美晶子公司續興與南亞科、福懋科簽10年4億度綠電合約

中美晶綠電子公司續興與南亞科、福懋科簽署綠電合約。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶（5478）旗下再生能源售電業「續興股份有限公司」，今日宣布與南亞科（2408）及關係企業福懋科技（8131）舉辦再生能源購售電合約簽約儀式，預計自今年第3季起由續興轉供南亞科、福懋科綠電，合約長達10年、共4億度綠電。

續興是中美晶旗下專注於綠色能源開發的子公司，包括規劃開發多元再生能源、整合買賣雙方需求，建立完整的綠電採購方案；同時，續興透過再生能源電能加憑證等方式，提供南亞科及福懋科近4億度綠電，以一個小家庭每個月使用300度電計算，等於供給133萬戶的用電量；若將總簽約量換算成減碳效力，總共可降低約19.7萬噸二氧化碳的碳排放量，相當於511座大安森林公園的年吸碳量。

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中美晶兼續興董事長徐秀蘭表示，中美晶於太陽能產業鏈進行垂直整合，從太陽能電池、模組延伸至光電案場並從事維運管理，透過設立從事多元綠電銷售的續興，中美晶在推動企業使用再生能源強勁國際浪潮中取得關鍵立足點，成為綠色能源解決方案供應者。

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