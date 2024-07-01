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東哥遊艇第三組裝廠動土 產能可望增5成

2024/07/01 15:56

東哥遊艇第三組裝工廠舉行動土典禮。（東哥提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕因應未來市場需求及公司產品策略規劃，台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）第三組裝工廠今天舉行動土典禮，預計2025年完工，新廠將負責生產35公尺以上更大型之豪華遊艇，最大建置產能可以增加現有產能的5成。

東哥表示，現有產能已達滿載，考量高端奢侈品需求韌性強，並配合公司未來產品及市場成長佈局策略，將擴建第三組裝廠，資本支出總計新台幣20億元。

東哥今天舉辦新廠動土典禮，由東哥董事長闕慶承主持，邀請經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠、台灣銀行等各界長官共同參與動土儀式。

東哥新廠基地面積近5千坪，預計2025年完工，新廠將負責生產35公尺以上更大型之豪華遊艇，最大建置產能可以增加現有產能的5成，待正式投產可進一步提升產品組合調配彈性，滿足船主需求，擴大市場占有率，並可望逐步挹注未來營運成長表現。

東哥指出，為落實全球永續發展趨勢，新廠在建築設計和建造過程將最大限度地減少對環境的影響，包含完善基地保水及綠化工程，並採用環保建材、太陽能光電、雨水貯留回收再利用系統等。

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