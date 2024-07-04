LTN經濟通》航空巨擘得機瘟 帶衰美國？

波音意外事故頻傳，重創公司商譽，也讓這家飛機製造商面臨龐大的監管審查壓力。（路透資料照）

發生多起空難 737 MAX一度遭全球停飛

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕飛機大廠波音（Boeing）在2018年、2019年出現2起嚴重空難，印尼獅子航空（Lion Air）在2018年10月發生墜機意外，隔年3月，衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）再出現事故，共造成346人死亡。這兩起事件航空公司航駛的皆是波音737 MAX 8客機，也導致737 MAX客機一度在全球停飛。

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波音是美國最大的出口商之一，美國前任財政部長梅努欽 （Steven Mnuchin）曾，波音 （BA-US） 737 MAX 危機可能會使美國 GDP 成長率減少 0.5 個百分點

近年陸續復航後，波音737 MAX客機仍是狀況連連，今年1月，美國阿拉斯加航空（Alaska Air）1架波音737 MAX 9客機在航行中發生艙門脫落意外，經調查發現，波音和旗下供應商內部存在明顯問題。自此以來，波音飛機意外事故的消息頻傳，多名吹哨者陸續出面指控波音多款客機生產流程問題，重創了波音的商譽，也讓這家飛機製造商面臨龐大的監管審查壓力，以及多起潛在的訴訟。

大韓航空今年6月原訂從仁川機場飛往台中的航班，飛行途中機艙壓力系統異常，導致機身驟降。（法新社資料照）

6月底韓國上空急降 乘客多人受傷

今年6月22日，大韓航空（Korean Air）1架波音737 MAX 8的班機，原訂於南韓仁川國際機場飛往台中，在行經濟州島上空時，出現機艙壓力系統異常狀況，飛機從3萬5325英呎（約1萬767公尺），15分鐘內，一路驟降至8400英呎（約2560公尺），在濟州島西方空域持續盤旋後，折返仁川機場。

南韓國土交通部表示，共15名乘客在下降的過程中出現中耳疼痛和過度換氣的症狀，其中13人被送往醫院，所幸無嚴重傷亡，受到影響的旅客也在隔（23）日搭乘另一航班安全抵達台中國際機場。

根據Plane Spotters Net報告，大韓航空這架出狀況的737 MAX 8客機於2022年7月交機，機齡不到5年。

美國西南航空1架波音737 MAX 8客機，今年5月25日從亞利桑那州鳳凰城飛往加州奧克蘭，飛行途中在3萬4000英尺（約1萬公尺）出現罕見的「荷蘭滾」，意旨機尾發生擺動並且左右機翼大幅度搖晃，就像是荷蘭滑冰運動員的動作，所幸最終175名乘客和6名機組人員都沒有受傷，平安降落在奧克蘭。

新加坡航空5月從倫敦飛往新加坡時，遭遇嚴重亂流，造成機上乘客1死多傷。（法新社資料照）

新航用機也出包 造成一名旅客身亡

不僅是737 MAX系列客機出包，今年5月21日，新加坡航空（Singapore Airlines）1架波音777-300ER客機，從倫敦飛往新加坡時，在緬甸上空遇到亂流，短短幾秒內，飛機下降178英呎（54.25公尺），機身劇烈顛簸持續62秒。新航這架航班被迫緊急降落在泰國曼谷，事件共造成上百名乘客、機組人員受傷，更有1名73歲的英國籍乘客疑似因心臟病發作不幸身亡。

新航一直被評為全球最安全的航空公司之一，上次出現致命事故是2000年，當時1架波音747客機從新加坡樟宜國際機場起飛，經台灣中正國際機場飛往洛杉磯國際機場的航班，因象神颱風的強風豪雨造成的能見度不佳、與塔台方面溝通不良等原因，誤闖了中正機場正在施工維修而暫時關閉的跑道，起飛後擦撞跑道上的施工機具，造成機上共83人罹難。

美國聯邦航空總署（FAA）在今年3月也發佈試航指令，警告波音777系列客機在機翼中央油箱附近有靜電放電相關風險，如果沒有解決這類問題，可能導致油箱起火甚至爆炸。FAA通知提及的777系列客機包括777F、777-200、777-200LR、777-300和777-300ER共5種機型，而新航先前出意外的正是777-300ER客機。

今年4月，在波音擔任工程師逾30年的薩利普（Sam Salehpour）於美國參議院舉行的聽證會上指出，自己曾多次向公司示警787、777機型存在安全疑慮，卻屢屢遭到高層忽視。

波音執行長卡爾霍恩（Dave Calhoun）。（彭博資料照）

問題不斷 股價今年來跌30%

波音今年以來一直在對抗生產問題，這些問題導致工廠生產速度放緩，並促使航空公司減班，製造問題也削弱了波音的財務狀況，導致公司燒掉數十億美元的現金，同時也使得波音股價走低，今年至今跌近30％。

波音執行長卡爾霍恩（Dave Calhoun）日前在國會聽證會表示，波音仍在努力從疫情造成的動盪中恢復，疫情大流行導致航空旅行幾乎停擺，並導致製造業和工程人才短缺。後疫情時代，對於航太產業而言更是難以前行，事實證明培訓員工是一個重大挑戰。

卡爾霍恩強調，波音的公司文化距離「完美」還很遙遠，但目前正在採取行動，並取得進展，公司深刻的了解這些事件的嚴重性，已從過去的這些錯誤中汲取教訓。

參議院國土安全暨政府事務委員會主席、民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）直言，波音必須修復破損的安全文化，這是高層面臨的重要任務。多年以來，這家公司將利潤擺在安全之上，將股價置於品質之上，將生產速度優先於責任之上，促使波音走到這一步。

據報，FAA在今年前5個月收到波音舉報數量，是2023年全年的11倍以上，而波音也被指控，部份吹哨者在點出安全、品質問題後，可能會面臨上級主管的報復，卡爾霍恩也承認確實存在施壓的情況，並坦言在這個議題上「出了點問題」。

波音兩起致命空難的罹難者家屬要求美國法院加強監督波音公司的安全和企業法令遵循程序。（美聯社資料照）

罹難者家屬 要求法院任命企業監察員

波音醜聞連環爆的情況下，兩起737 MAX墜機事故中的罹難者家屬，近日要求美國法院任命1名企業監察員，來監督波音公司的安全和企業法令遵循程序。

罹難者家屬在文件中指出，「波音對公共安全構成了持續性的危險」，並提到，美國司法部日前裁定波音違反了2021年的緩起訴協議，且自年初阿拉斯加航空意外以來，幾乎每天都有大量有關波音飛機故障，以及吹哨者揭露波音違規行為的報導。

波音因2018、2019年兩起嚴重空難面臨訴訟後，2021年獲得緩起訴，在當時同意支付25美元（約新台幣）的和解金，如果在接下來的3年內，波音確實遵守相關規範，刑事訴訟將被撤銷，當時訂下的3年期限將在今年7月到期，但聯邦檢察官在5月時表示，波音違反了協議條款。

知情人士隨後也在6月30日表示，美國司法部計劃正式向波音提出認罪協議，其中包括罰款和設立獨立監察員，如果波音拒絕認罪，檢方則計劃向該公司提出刑事訴訟。而司法部對波音提出刑事訴訟的決定，進一步加深了這家飛機大廠持續不斷的危機，將使波音面臨額外的財務影響和更嚴格的政府監管。

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