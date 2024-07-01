焦點股》光聖：上半年漲幅居冠 再創歷史新高

光聖上半年漲幅冠軍，再創歷史新高。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊股光聖（6442）股價今日開小高後，打入平盤以下，最低來到316元，不過，10:00過後股價急拉，10:30則攻高到368.5元，大漲32元，漲幅9.51%，再創歷史新高價。

光聖上半年股價漲幅6.71倍，勇奪台股上半年漲幅之冠。

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光聖受惠光被動元件出貨順暢，5月營收4.95億元，月增37.8%、年增1.17倍，累計1-5月營收16.8億元，年增57.8%。市場預期，光聖6月營收可望與4、5月相當。

光聖第1季營收8.26億元，創近6個季度新高，而累計4-5月營收已達8.5億元，已超越第1季營收，市場人士預期，光聖第二季營收不排除季增40-50%，第三季也不看淡。

光聖4月單月稅後盈餘0.79億元，年增2.8倍，EPS（每股稅後盈餘）1.04元。累計1-4月EPS達2.67元，已超越去年全年的2.53元。法人認為，在5月獲利不看淡下，預期光聖上半年EPS可望超越2022年的4.85元，全年EPS可望創歷史新高。

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