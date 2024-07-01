前5月勞動基金大賺逾6000億 收益率9.99％直逼雙位數

前5月勞動基金大賺逾6000億元，收益率9.99％直逼雙位數（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金整體收益持續擴增，勞動部公告最新勞動基金操作績效，勞動基金 2024年前5月的帳面收益6073.8元、收益率9.99％，5月份因金融市場回穩上揚，單月帳面大賺1513.3億元。

5月台股大幅走揚，雖然最後3個交易日大跌逾600點，但全月仍上漲逾700點，激勵5月勞動基金仍有近10%的漲勢。除了整體勞動基金截至2024年5月底帳面大賺6073.8億元、收益率 9.99％，各基金也有亮眼表現，部分報酬率多達２位數。

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其中，新制勞退基金規模4兆3265 億元，收益率 9.97％；舊制勞退基金規模1兆 480 億元，收益率 11.56％；勞保基金規模 9990 億元，收益率10.39％。受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模5680 億元，收益率為 10.29％；受農業部委託管理的農民退休基金規模為 165 億元，收益率為 10.21％。

雖然前5月績效亮眼，但勞動基金運用局認為，雖部分主要國家陸續啟動降息循環，但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據亦尚待觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，均為金融市場帶來紛擾，是下半年投資市場的主要變數。

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