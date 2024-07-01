全球近2/3員工「年假被剝奪」 休假天數最少是「這國」只11天

全球近2/3員工「年假被剝奪」，休假天數最少是美國，只11天。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Expedia發佈1份最新報告顯示，全球近3分之2的員工「年假被剝奪」，而年假休最少的國家是美國，僅11天，報導指出，在2023年保留部分假期的美國人中，超過一半表示這是因為「生活太忙碌，無暇計劃或去度假」。

儘管大多數員工表示他們感到假期被剝奪，但幾乎每個地區的受訪者都承認他們放棄了部分年假。

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CNBC報導，Expedia對超過 1萬1500名工人的調查顯示，美國人每年休假時間最少，只有11天，其次是日本12天。然而，調查顯示，只有53%的日本人表示他們感到「假期被剝奪」，而美國人的比例為65%。

研究表明，日本人並沒有那麼注重最大限度地利用假期，受訪者平均在19天年假中剩下7天。

報告指出，儘管日本受訪者每年只休息12天，但他們感受到的「假期剝奪」程度最低。

報導稱，這可能與日本人如何計劃和度過休息日有關。根據 Expedia 的報告，日本近3分之1的員工每月休息1天，而美國這一比例僅為5%。

Expedia 集團品牌公共關係主管梅蘭妮·菲什（Melanie Fish）表示，在日本，人們每個月都會休假，而不是每年兩次。

至於美國人傾向於節省時間進行年度大型旅行，這就是為什麼他們傾向於允許一些年假閒置的原因。

報告指出，對於貧困的美國遊客來說，減輕年度大型旅行的壓力可以節省時間、金錢和PTO（帶薪假）。

報導稱，在 2023 年保留部分假期的美國人中，超過一半表示這是因為「生活太忙碌，無暇計劃或去度假」。

至於休假最多的德國與法國，卻是對「假期被剝奪」感覺最強烈，約84%的德國人和69%的法國受訪者表示，他們覺得自己沒有足夠的假期。

Expedia的報告表明，「假期被剝奪」的感覺與實際休假時間關係不大，而與工作和空閒時間的文化習俗關係更大。

Expedia美國公共關係主管克里斯蒂·哈德森（Christie Hudson）表示，絕大多數法國人將休假視為1項基本權利，而美國人似乎將休假視為1種有罪的快樂。這就是為什麼對於普通法國工人來說，1個月的時間似乎都不夠。

然而，在德國人中，只有42%的人表示他們認為雇主支持他們休假，這一比例是所有市場中最低的。她說，這可能會導致內疚感，讓你在假期後無法擺脫束縛，並感到精神煥發，她補充說，「假期被剝奪」可能是因為感覺無法利用假期。

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