日本東京新制上路 LED廣告宣傳車將不復見

東京政府擴大廣告宣傳車管制措施。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕LED廣告宣傳車其實在許多國家的路上都隨處可見，企業及廠商會利用聲光效果吸引民眾目光，不過，日本東京政府近來經過考量後，認為這對環境及交通造成影響，宣布6月30日起擴大管制所有宣傳車都不得用LED播放影像。

外媒報導，日本東京政府在過去本身就有不少戶外廣告物條例施行規則，其中包含行使在東京街道的廣告宣傳車，必須事前接受公益社團法人「東京屋外廣告協會」審查並獲同意，而審查原則包括「廣告須適合公共空間」、「須顧及街道景觀」、「不能讓民眾感到不快」等，但這些規範僅限懸掛東京都車牌的車輛，其餘縣市車牌的宣傳車不受此限。

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據了解，東京都知事小池百合子日前曾表示，「花俏加上發光的廣告宣傳車會傷害城市良好景觀，我也聽到有人擔心這些車輛會造成交通環境惡化」，而東京都政府在今年3月就針對現有條例進行修正，並預告從6月30日開始納管包括懸掛外縣市車牌的所有廣告宣傳車，因此即日起，任何進入東京的的宣傳車都不能再播放使用影像或螢光素材等的廣告。

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