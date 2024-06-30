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ETF加持！投信上半年買超台股3840億 長榮航買最多

2024/06/30 18:18

投信上半年買超標的，長榮航排名第一。（長榮航提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股上半年大盤漲幅高達28.45%，在全球主要指數中漲幅僅次於費城半導體指數，其中，投信在募集ETF的加持下，上半年買超台股高達3840.14億元，成為推升台股的主力；統計投信上半年買超可發現，長榮航（2618）、中信金（2891）、聯電（2303）受惠最大，買超張數都在70萬張以上。

回顧第二季台股強彈2737.8點，單季漲幅13.49%，而上半年加權指數漲幅高達28.45%，在全球主要指數中漲幅僅次於費城半導體指數，台股上半年大漲5101.44點，其中晶圓龍頭大廠貢獻約2300點漲點。

統計今年上半年法人資金，外資買超728.69億元，投信則是在ETF的加持下，買超台股高達3840.14億元，僅有自營商賣超1757.56億元；觀察投信上半年買超標的，長榮航排名第一、買超張數於81.6萬張；中信金排名第二、買超張數79萬張；聯電排名第三、買超張數超過72萬張。 

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