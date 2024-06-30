金融三業今年前5月大賺4839億 創史上同期最高

根據統計，今年前5月獲利創史上同期最高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金融業獲利再傳捷報！根據金管會今日公布統計，「金融三業」2024年前5月稅前盈餘高達4839.14億元，較去年同期成長93.52%，創史上同期最高，如果獲利狀況不變，今年「全年」可望創史上最高。

所謂金融三業包括：是指「銀行」、「保險」及「證券投信期貨」業，這項統計是金管會三大局公布，是檢視我國金融機構獲利表現，最全面性的指標。

請繼續往下閱讀...

從總體數字來看，上個月公布的今年前4月金融三業獲利為3999.37億元，已創史上同期「第二高」，而今天公布的今年前5月數字，更傳來「捷報」；根據金管會統計，金融三業稅前盈餘為4839.14億元，一舉超越2021年前5月的4602.08億元（原本是最高紀錄），搶下歷史「同期」金額最高紀錄。

就整體分析，金管會官員表示，受惠股市大漲、新台幣匯率貶值等利多因素，使得金融業的實現資本利得，在投資及其他淨收益持續成長；舉例來說，台股部分，今年1到5月就大漲18.1%，是全亞洲股市漲幅冠軍。

若分開檢視金融三業獲利，在「銀行業」部分，今年前5月累計大賺2481.3億元，不僅較去年同期成長12.4％，更是史上同期新高，也是「金融三業」獲利創新高的主要原因，銀行業占比高達51.3%。

在「保險業」方面，由於壽險業與產險業雙雙「轉虧為盈」，今年前5月保險業稅前盈餘為1765億元，大幅優於去年「虧損」73億元。

而保險業又分為壽險與產險，金管會官員表示，壽險業今年前5月的獲利為1640億元， 主要是因淨投資損益增加2060億元所致；產險業今年前5月獲利為125億元，主要是業務承保損益及財務投資損益，較去年同期分別增加99億元及24億元所致。

至於「證券期貨投信業」方面，今年前5月同樣也是賺很大，金額為592.84億元，較去年同期的365.34億元、年增率達62.27%；其中，「證券商」表現最強，金額464.51億元、年增率為69.3％，主要是券商受惠於經紀業務收入成長所致；而「投信業」也表現亮眼，今年前5月賺了94.31億元，年增率為45.38%；「期貨業」表現優於去年同期，獲利34.02億元，年增率為30%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法