反制低價傾銷 印尼擬對中國商品徵收最高200％進口關稅

中國將大量商品轉向東南亞市場。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國產能過剩傾銷全球，美國已對中國多項產品提高進口關稅，迫使中國將產品輸往東南亞市場，這些國家為了保護當地產業，也開始對中國大量輸入的產品提出應對措施，印尼正考慮對中國鞋類、服裝、紡織品、化妝品和陶瓷等產品，徵收最高200%的進口關稅。

印尼國家通訊社安塔拉（ANTARA）報導，印尼政府正擬定一項新的法規，旨在保護本地產業免受中國產品大量湧入的影響，印尼貿易部長ulkifli Hasan週五（6月28日）表示，「美國可以對進口陶瓷或成衣徵收200%的關稅，我們也可以這樣做，以確保我們的中小微型企業和工業能夠生存和繁榮」。

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根據印尼統計局數據顯示，今年第一季服裝及配件進口額呈現暴增趨勢，1月進口額為1226萬美元（約台幣3.9億），2月進口額增加至2087萬美元（約台幣6.7億），3月再上漲至2398萬美元（約台幣7.7億），貿易部長ulkifli Hasan擔憂地說，「如果我國充斥著進口商品，我們的中小微型企業可能會倒閉」，因此將對中國商品祭出關稅政策，一旦公布後將會立即生效。

據了解，印尼貿易部高級官員Budi Santoso週六（6月29日）表示，委員會正在調查以確定具體關稅稅率，而印尼政府6月25日也曾表示，將針對紡織品及紡織產品推出保障措施進口稅（BMTP）和反傾銷進口稅（BMAD），以保護當地產業免受進口紡織品激增的影響。

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