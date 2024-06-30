中東動盪供貨不穩 南韓今年前5月進口車銷量創5年新低

南韓今年前5個月進口車銷量創下5年來新低。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《韓聯社》報導，因中東局勢動盪不穩，導致供貨不順暢，南韓今年前5個月進口車銷量創下5年來新低。

根據南韓汽車移動產業協會（KAMA）、南韓進口車協會（KAIDA）和南韓關稅廳（海關）今（30日）公布的最新數據顯示，今年1至5月，南韓進口車銷量為10萬2957輛，較去年同期（10萬5778萬輛）減少2821輛，並創下2019年以來新低紀錄。

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數據也指出，今年前5月，南韓汽車進口額為56億2346萬美元（約新台幣1820億元），較去年同期減少14億美元（約新台幣453億元），創下2020年以來最低紀錄。

對於南韓今年前5月進口車銷量和金額皆少於去年同期的原因，有分析認為主要是受中東局勢動盪不穩，導致紅海地區風險加大，供貨不順暢。

另外，為打擊韓國有錢人將豪華車掛在公司名下逃稅，南韓政府今年1月起要求價格超過8000萬韓圜的法人汽車，必須懸掛淺綠色車牌，也對昂貴的進口車銷售產生一定影響。

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