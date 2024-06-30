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綠電商機來了！ 彰化考察團學習荷蘭廢水變能源技術

2024/06/30 12:38

彰化縣歐洲考察團取經荷蘭境內瓦爾維克城市的瓦畢克沼氣能源廠，學習他人如何把工業廢水、食品業污泥及餐飲業液體廚餘轉化為綠源的技術。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕廢水、廚餘通通來發電！AI科技熱潮下，電力需求激增，世界各國都在努力開發乾淨綠電。彰化縣歐洲考察團，取經荷蘭境內瓦爾維克城市的瓦畢克（Wabico）沼氣能源廠，學習他人如何把工業廢水、食品業污泥及餐飲業液體廚餘，轉化為綠電並做成有機肥，循環再利用，達到保護環境和產業永續發展的雙重效益。

荷蘭瓦畢克能源廠代表透過導覽和簡報，讓考察團成員了解廠區如何讓液體廢棄物轉換能源程序，觀察廢棄物攪拌轉化過程，體驗到科技帶來改善環境的進步。（圖縣府提供）

由彰化縣長王惠美帶隊的考察團，本月29日抵達瓦畢克沼氣能源廠，該廠為全荷蘭最大同時也是被公認世界最先進沼氣能源廠之一，此廠轉廢來源主要以工業廢水、食品業污泥及餐飲業液體廚餘為主。

由彰化縣長王惠美（右5）帶隊的考察團，6月29日抵達瓦畢克沼氣能源廠，該廠為全荷蘭最大同時也是被公認世界最先進沼氣能源廠之一。（圖縣府提供）

瓦畢克能源廠代表透過導覽和簡報，讓考察團成員了解廠區如何讓液體廢棄物轉換能源程序，觀察廢棄物攪拌轉化過程，廠代表並說明，這能源廠每年最高收受約12萬公噸廢棄物，經過2段消化系統後，進行厭氧發酵可產生甲烷約100萬立方公尺，足以供應近7000個荷蘭家庭使用，而處理過程產生的二氧化碳，以壓縮、純化、冷卻之方式產生食品級液態二氧化碳，應用於食品和飲料行業中，而固體廢棄物則可作為有機生物肥料，達成資源全循環再利用。

荷蘭瓦爾維克城市的瓦畢克沼氣能源廠，廠區後方生態池，藍天白雲倒映湖面，景色十分美麗，池水來自於能源廠內放流水的滋潤。（圖縣府提供）

更厲害的地方，該廠把發酵後產生的廢水，開發出新型專利技術SBR（Sequencing Batch Reactor），將可廢水淨化為潔淨水源排出廠外，廠區後方美麗的生態池，水源來自廠內放流水，讓人對科技的進步，驚豔與讚佩。

王惠美表示，期許彰化未來能夠師法液體廢棄物轉為潔淨能源的技術，共創淨零轉型與生態環境共融的雙贏格局，尤其，國內目前處理這類廢棄物既耗能，過程中產生大量碳排及異味，造成周圍環境負荷重，這次來此取經，相信對彰化縣邁向淨零排放會有很大的幫助。

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