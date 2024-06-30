低成本旅行天堂 全球遊客蜂擁到日本

近年來從未見過如此多的遊客迅速地湧入日本，日圓歷史性崩潰，意味著有旅遊資金的人可以享受更便宜的旅行體驗。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，現在感覺全球遊客都前往日本，近年來從未見過如此多的遊客迅速地湧入日本，日圓的歷史性崩潰，意味著有旅遊資金的人可以享受更便宜的旅行體驗，再加上疫情大流行後全球旅遊業的激增，引發人們對日本前所未有的興趣。

日本以餐飲、清潔以及未來與傳統體驗的形象結合而聞名，由於非凡的貨幣匯率，目前感覺更像是一個低成本的旅行天堂，而不是全球最發達的經濟體之一。近幾個月來，日圓一直處於3年來的低點，這使得從壽司午餐到優質和牛牛排等各種東西都變得更加實惠。

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日本國家旅遊局的最新數據顯示，今年前5個月，超過1450萬人抵達該國。這一數字比去年同期增長了70%，預計將打破2019年創紀錄的3100萬遊客。

彭博揭示4項日本旅遊熱潮現象。首先是日本旅遊保持持久動力。日本5月連續第3個月迎來超過300萬名遊客，其中大部分來自韓國、中國和台灣。今年前5個月，超過100萬美國人從美國出發進行長途旅行，較2019年同期成長50%。

今年來自19 市場（包括所有七國集團國家）的遊客人數打破了5月的記錄。自今年年初以來，中國遊客數量一直落後於全球遊客，但差距正在縮小。事實證明，日本是今年夏天中國遊客的首選。

日本今年預計將接待創紀錄的3400萬名遊客，比政府設定的2019年遊客數量超過的目標提前一年。日本首相岸田文雄堅持到2030年每年接待6000萬名入境遊客的長期目標。相較之下，海外購買力的缺乏讓日本遊客望而卻步，出國旅遊的人數仍僅達到疫情前高峰的60%左右。

第二是消費激增。隨著遊客數量的增加，日圓疲軟，已跌至1986年以來的最低水平，人們並不害怕花錢，搶購從酒店、奢侈品到主題公園旅行的特價商品。今年第一季度，遊客消費額達到創紀錄的1.75兆日圓，隨著中國遊客數量的增加，數據可能會飆升。

第三是飯店價格上揚。日本的飯店價格正上漲，但仍比全球同業便宜。日圓疲軟和櫻花盛開的季節將全國酒店價格推升至近30年來的最高點。根據CoStar Group的數據，每日平均房價約為20986日圓，為1997年以來的最高水平。

雖然東京的房價較高，截至2024年3月的一年平均房價為177 元，但與紐約等城市相比還是很便宜，紐約的平均房價超過300美元一晚，新加坡的房價超過250美元。

第四為航班需求增加。更多的遊客意味著更多交通。根據彭博新能源財經 （BloombergNEF） 編製的產業數據，今年全球預計將有約3700萬架次航班起飛。預計到2024年底，其中將有100萬人抵達日本。

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