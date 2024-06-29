外資不再抱期望！6月淨賣出近2000億元中國A股

外資6月賣超中國A股近2000億台幣。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕日本經濟新聞報導，出於對中國政府拯救房市措施的信心消退，外資6月恢復賣超中國股票。萬得（Wind）數據顯示，境外投資人6月一反連續4個月的淨買入趨勢，透過與香港的互聯互通機制，賣超444億人民幣（1987億台幣）A股，創該機制啟動10年來，單月規模第7大賣超。

數據顯示，貴州茅台與家電製造商「美的集團」（Midea）在6月股票拋售排行榜中排名前兩名，分別失血109億人民幣（488億台幣）、60億人民幣（269億台幣）。

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滬深300指數在5月20日站上3690.96點，創去年9月以來最高點後走跌，28日收盤3461.66點，期間跌掉6.2%。香港恒生指數也從5月20日的19636.22點重挫9.8%至17718.61點。

瑞士寶盛銀行中國策略師與香港研究主管鄧啟志（Richard Tang）說，下一次香港與中國股市的反彈「將大幅取決於地方政府對房市政策的執行狀況。我認為市場確實在等候房屋交易數據好轉」。

巴克萊香港分行近日公佈研究指出，其客戶對於中共三中全會期間，推出重大政策刺激的期待很低。約200名中共中央委員會委員訂於下月中旬在北京召開會議，討論長期經濟政策。

巴克萊分析師Kaanhari Singh與Yingke Zhou說，近日與客戶對話獲得的普遍共識是，自5月17日北京公佈規模410億美元貸款計畫，鼓勵地方政府「消化」過多的房屋供給以來，「中國對房地產問題已窮盡所有選項」。他們說，客戶的看法顯示，三中全會對科技創新等供給面改革的廣泛關注，「將被解讀於老調重彈，對市場來說不是什麼大事件」。

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