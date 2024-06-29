買家瘋搶！瑞典田園小鎮出售土地 每坪只要10元

瑞典約特訥市鎮近來出售30塊土地，每平方公尺僅賣1瑞典克朗，消息傳出後引起買家瘋搶。（圖擷自Google街景）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典中部維納恩湖畔約特訥（Götene）市鎮，風景優美猶如田園詩，近來出售30塊土地，每平方公尺僅賣1瑞典克朗（換算每坪約新台幣10元），消息傳出後引起買家瘋搶，目前暫停銷售至8月為止，後續可能會採用招標方式。

據《CNN》報導，約特訥位於瑞典首都斯德哥爾摩西南方約320公里處，算上郊區人口約有1.3萬人，由於經濟狀況衰退、農村人口減少、低生育率和人口老化等問題，約特訥市鎮長官曼松（Johan Månsson）決定以象徵性的價格刺激市場，他選擇的都是掛賣多年但沒有售出的土地。

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買家購入土地後必須在2年內建房，按照當地法律可用來自住或當成度假屋，每塊土地面積在700至1200平方公尺（約211坪至363坪）之間，在上個月推出後吸引30多名買家詢問，並且有4人以每平方公尺1瑞典克朗的價格入手土地。

緊接著，約特訥市鎮便宜土地的消息越傳越廣，從各地打來的電話讓市鎮人員接到手軟。受到全球各國買家的要求，曼松決定暫停銷售土地直到8月初，等到市鎮方面研究好要如何處理為止，屆時應該會改成招標，得標價格可能不再會那麼便宜。

曼松說，在瑞典若想用原價買一塊自住土地，價格在50萬瑞典克朗（約新台幣153萬元）左右，建造房屋則要花300萬至400萬瑞典克朗（約新台幣920萬至1225萬元）。

曼松指出，原本的規則是全球任何人都可以參與購買土地，但市鎮方面在經過搶買熱潮後，可能會重新審視規定。曼松透露，約特訥未來還有可能會推出廉價住宅計畫，類似於義大利鄉下知名的1歐元（約新台幣34.86元）民宅。

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