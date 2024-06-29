國際油價小幅收低 本月勁揚約6％

國際油價週五（28日）下跌。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人權衡美國燃料需求疲軟，並在季末獲利了結，以及美國5月關鍵通膨數據，使聯準會在今年開始降息的可能性上升，國際油價週五（28日）下跌。不過在本週，布蘭特原油上漲 0.02%，而紐約期油下跌 0.2%。2大原油期貨6月均上漲約6%。

紐約西德州中級原油8月交割價下跌0.20美元，或0.24%，收每桶81.54美元。

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布蘭特原油8月交割價上漲0.02美元，收每桶86.41美元，該合約週五到期。

交投更活躍的布蘭特原油9月交割價下跌0.26美元，或0.3％，收每桶85美元。

美國5月個人消費支出（PCE ）物價指數年增2.6%，符合市場預期，增加了9月降息的希望。

美國能源資訊署（EIA）週五發布的報告，雖然4月美國石油產量和需求升至4個月高點，但汽油需求量卻降至883萬桶/日，創今年2月以來的最低。

分析師表示，在本月初油價上漲後，一些交易商在第2季末獲利了結。

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