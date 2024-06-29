台股上半年大漲5101點 投顧：年底上看2萬5千點

根據統計，台股上半年大漲5101點，投顧機構認為，今年底前，大盤指數上看2萬5千點。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕本週五（28日）是6月、也是上半年最後一個交易日，台股指數收在2萬3032.25點，再度返回2萬3關卡；根據統計，今年上半年台股累計已經大漲5101點、漲幅為28.45%，位居亞洲股市漲幅第1及全球股市表現第5強。展望下半年，投顧機構表示，在權值股領軍下，大盤在年底前上看2萬5千點。

儘管，國際股市6月「跌多漲少」，不過，台股卻不畏高點，逆勢上揚、單月漲幅8.18%。若拉長時間觀察，上半年國際股市漲幅前8大市場依序為阿根廷、土耳其、委內瑞拉、費城半導體、台灣加權 、丹麥，NASDAQ及巴基斯坦。

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「光是五大電子權值股表現，就占8成漲點。」根據台新投顧統計，台股6月份上漲最高達2231點當中，台積電與鴻海就貢獻超過1500點，若加計聯發科、廣達、台達電，合計5大權值股就貢獻6月台股逾8成漲點。

台新投顧表示，由於美股震盪，國內電子權值近期漲勢或放緩 ；建議投資人可以轉留意「非電族群」題材，美國景氣緩降溫 ，市場預期聯準會Fed最快9月降息。

台新投顧指出，從「基本面」分析，半導體產業下半年恢復成長，金融業獲利穩健成長；若「技術面」來看，各均線翻揚向上，多頭行情延續；而「籌碼面」：外資回補台股，投信ETF買盤延續，整體偏多；至於未來「消息面」方面，觀察重點在總經數據及拜登川普兩人辯論會等。

此外，展望台股下半年表現？台新投顧認為，在大型權值股領軍下，大盤指數在2024年底前，有機會登上2萬5千點。

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