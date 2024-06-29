鬆口氣！美5月PCE年增2.6％ 通膨壓力持續降溫

美國5月PCE年增2.6%，符合預期。（路透）

首次上稿 6-28 22:24

更新時間 6-29 05:43

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯準會（PCE）密切追蹤的物價指標顯示，美國經濟的通膨壓力持續放緩。美國商務部昨公布，5月核心個人消費支出指數（PCE）經季節性調整，月增0.1%、年增2.6%，雙雙符合道瓊預期，年增幅度從4月下滑0.2個百分點，創2021年3月以來最低點。

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包含食品與能源價格的整體通膨月增持平、年增2.6%，從4月的年增2.7%下滑，也皆符合預期。除了通膨數據外，商務部經濟分析局（BEA）報告顯示，5月個人所得月增0.5%，高於預期的0.4%增幅，佔美國經濟活動三分之二的消費者支出增長0.2%，較0.3%增幅疲軟。

數據顯示，商品價格月減0.4%、能源價格下滑2.1%，抵銷服務價格上揚0.2%、食品上升0.1%的增長，然而房價持續走高，月增0.4%，為連續第4個月上漲，住房有關成本比聯準會官員預期的棘手，使決策官員對於降息可能趨於謹慎。

舊金山聯邦儲備銀行總裁達利（Mary Daly）說，「這是貨幣政策發揮作用、通膨逐漸降溫的額外消息，讓飽受持續高通膨之苦的企業與家庭如釋重負，對於政策運作而言，這是好消息」。

激石（Pepperstone）資深特略師布朗（Michael Brown）指出，儘管這些數據仍不足以讓聯準會開始降息，但可以讓他們鬆口氣。他說，「如果通膨繼續表現良好，接續發布的經濟數據符合聯邦公開市場委員會的預期，第1次降息1碼（0.25個百分點）最快仍可能在9月出現」。

信安環球投資首席全球策略師莎哈（Seema Shah）也說，「令人不感意外的最新PCE數據讓人鬆口氣，也將讓聯準會大表歡迎，然而政策路徑尚未確定，通膨進一步降速，理想的狀況下伴隨勞動市場放緩的額外證據，將是為9月降息鋪路的必要訊號」。

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