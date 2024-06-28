陪中國政協拜會國防院 匯豐銀：有助了解市場環境

去年6月3位匯豐銀行人士拜會國防院，今傳出其中一位持英國護照的港籍人士，不但是滙豐中國董事長，還同時擁有「政協北京市第14屆委員會委員」身分。 （資料照，記者吳欣恬攝）

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傳有中國政協人士持英國護照出入國防院 國防部:瞭解有無改進之處

〔記者吳欣恬／台北報導〕去年6月3位匯豐銀行人士拜會國防院，今傳出其中一位持英國護照的港籍人士，不但是滙豐中國董事長，還同時擁有「政協北京市第14屆委員會委員」身分。

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媒體報導，去年6月蔣姓男子、陳姓男子以及廖姓男子3人，以匯豐銀行名義前往國防院拜會。其中蔣男是香港商香港上海滙豐銀行國際金融業務分行的負責人，陳男則是滙豐（台灣）商業銀行總經理暨台灣區總裁，兩人都為台灣籍。

但持英國護照入境的廖宜建，是滙豐亞太區聯席行政總裁兼滙豐中國董事長，另一身份竟是政協北京市第十四屆委員會委員。

對此，滙豐銀行晚間回應表示，作為一家國際銀行，滙豐致力推動全球連繫和經濟增長。因此管理層不時與全球各地的官員、學者、智庫組織等交流，透過與各界會面，可以更了解每個市場的營運環境，改善對客戶的服務。

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