巴菲特捐贈創1717億元波克夏股票

華倫巴菲特向5家慈善機構捐贈價值53億美元（台幣1717億元）的波克夏海瑟威股票。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華倫巴菲特（Warren Buffett）向5家慈善機構捐贈價值53億美元（台幣1717億元）的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）股票，這是他自2006年開始捐贈以來最大的年度捐贈。

巴菲特週五宣布年度捐贈包括約1300萬股波克夏B類股票；巴菲特向比爾及梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）捐贈993萬股股票。

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他還向蘇珊·湯普森·巴菲特基金會（Susan Thompson Buffett Foundation，以其已故第一任妻子的名字命名）捐贈了9930.35億股，並向其子女霍華德、蘇珊和彼得領導的三個慈善機構各捐贈695122股：霍華德·G·巴菲特基金會（Howard G. Buffett Foundation）、舍伍德基金會（ Sherwood Foundation ）和NoVo基金會（NoVo Foundation）。

現年93歲的巴菲特計劃捐出他建立的伯克希爾公司99%以上的財富，該公司是他自1965年以來一直經營的企業集團。

根據《富比士》雜誌報導，儘管巴菲特已放棄一半以上的波克夏股票，但他的身價仍高達1343億美元，使他成為全球第8大富豪。

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