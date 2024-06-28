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國銀對中曝險佔比再創新低 美國連35季蟬聯曝險最大國

2024/06/28 18:04

國銀對中曝險佔比再創新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布第一季本國銀行國家風險統計，國銀對美直接曝險增至1716.22億美元，連35季蟬聯國銀海外最大曝險國，對中國曝險降至465億美元，佔整體國銀海外曝險比重續降至8.09%，創下歷年新低。

央行金檢處副處長潘雅慧指出，國銀第一季在美國直接曝險增加33.07億美元，曝險金額1716.22億美元與佔整體國銀海外曝險比重29.87%，雙雙創下史上新高紀錄。

主要是基金投資增加，因為美國經濟表現佳，大家看好美國股債市前景，國人對美信託資產一直在成長，另外一塊來自於國銀之間拆存，資金調度部分每一季有上有下。

國銀第一季對中曝險減少19億美元至465.1億美元，雖然只是過去兩季低點，但是佔比8.09%則是寫下史上新低。

潘雅慧說，近年國銀對中曝險金額雖然上下波動，但大趨勢來看是在往下走。原因除供應鏈重組，廠商移到東南亞影響國銀授信外，中國房市、金融問題頻傳，經濟風險上升，國銀在中國經營轉趨審慎。金管會統計國銀在中國曝險佔淨值比中也是創新低。

此外，第一季人民幣貶值1.82%，匯率因素亦為影響國銀海外曝險金額增減原因之一。受到匯率影響的還有日本與澳大利亞。其中，日圓首季貶值6.56%，是國銀在日本曝險金額減少23.95億美元主因。香港首季曝險金額減少8.45億美元，則是因為資金拆存減少，屬於是季節性變動。

根據央行統計，3月底國銀依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為5,747億美元，較去年12月底增加0.28%％。國銀海外曝險前十大國家依序為美國、中國大陸、盧森堡、澳大利亞、香港、日本、英國、新加坡、韓國及越南，合計4,270億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額之74.31%。

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