中國茶飲新品遭批有腳臭味？記者親測：聞起來更像襪子味

中國連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」近日推出新品「糯香檸檬茶」，遭中國網友批評有腳臭味。（截至蜜雪冰成官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以平價飲品爆紅的中國連鎖手搖飲品店「蜜雪冰城」，日前才爆出有員工在流理台洗腳有礙衛生，引發網友熱議，近日推出的新品「糯香檸檬茶」又因味道獨特引起關注，遭不少中國網友吐槽「一股腳味，感覺很像抹布水」。

中國媒體報導，「蜜雪冰城」近日推出新品「糯香檸檬茶」以及「糯香綠茶」在上海地區售價分別為人民幣6元（約台幣27元）起及人民幣5元（約台幣23元）起，雖然平價但似乎因為先前的洗腳事件，遭到網友吐槽有腳臭味。

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根據中媒記者實測，糯香檸檬茶確實有淡淡的糯米味，至於是否有腳臭味，記者表示，「覺得聞起來更像輕微襪子味」，若是養過狗的人應該會覺得有淡淡狗爪味道，但他也強調，此評價並非貶義，實際入口的味道清爽，幾乎沒有異味。

對於網友的評價，蜜雪冰城官方客服回應，蜜雪冰城所有的飲品都有統一製作標準，各門市都須統一標準製作，但具體口感屬於個人主觀，品牌官方微博也在週五（28日）發文表示，糯香檸檬茶中的「獨特氣味」，是由天然草本植物糯米香葉散發的糯米清香。

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