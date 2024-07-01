財經投資媒體Motley Fool報導指出，2024年迄今已過了一半，台積電仍是最被低估的人工智慧股票。

（資料照）

1.人工智慧熱潮帶來大量投資者湧入，希望從蓬勃發展的行業中獲利，許多與人工智慧相關的公司股票飆升，其中許多公司的股價接近歷史高點。財經投資媒體Motley Fool報導指出，2024年迄今已過了一半，台積電仍是最被低估的人工智慧股票。

在AI產業熱潮下，最受追捧的公司是輝達、微軟和CrowdStrike等公司，但有一家被低估的科技巨頭值得更多關注，那就是台積電。儘管台積電股價今年上漲65%，令人印象深刻，但仍有許多投資者忽略它長期潛力，主要原因就是，台積電是人工智慧管道的開始（the start of the AI pipeline）。

請繼續往下閱讀...

台積電佔所有人工智慧晶片製造量的90%左右。在目前的規模下，如果沒有台積電的晶片，人工智慧管道將被嚴重削弱。台積電是全球最大的半導體代工企業，截至2023年底，佔據全球半導體代工市場61%的市占。台積電的大部分收入來自兩個來源：智慧型手機（佔今年第一季營收的38%）和高功率電腦計算（佔營收的46%）。

儘管台積電從大多數指標來看，該股並不便宜，其本益比接近32，明顯高於過去5年的平均，但台積電的成長潛力證明溢價是合理，這是因為台積電在人工智慧在不斷發展的生態系統中發揮的關鍵作用。

2.台股週五（28日）在晶圓雙雄開盤走跌下，加權指數開盤跌9.26點，以2萬2896.72點開出。AI、矽智財、IC設計、光電、面板等電子股，加上金融股走揚，指數由黑翻紅，盤中台積電（2330）一度漲11元，指數漲逾200點，觸及2萬3142點，不過，受到航運、鋼鐵、橡膠、營建等傳產股下跌拖累，及台積電漲勢收斂，終場指數漲126.27點，收2萬3032.25點，重返2萬3000點。

3.美國5 月個人消費支出 （PCE ） 物價指數年增 2.6%，符合市場預期且略低前值 2.7%。

4.受惠於近幾個月降雨量增加，巴拿馬運河管理局宣布，7月22日起，每日通行船隻總數將增至34艘，8月5日起再擴增至35 艘。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法