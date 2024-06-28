普廷送北韓「俄版勞斯萊斯」 被爆使用南韓零件

俄羅斯總統普廷贈送給金正恩的豪華汽車，其製造公司被爆使用進口南韓零件。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯總統普廷訪問北韓期間，除送了一輛有「俄國勞斯萊斯」之稱的Aurus豪華轎車給北韓領導人金正恩，並親自開車載著金正恩在平壤兜風，以展示他們加強的反西方聯盟。不過，現在被爆出，這款豪華汽車使用了價值數百萬美元的進口零件，其中許多是由北韓「主要敵人」南韓運抵俄羅斯。

《路透》報導，這款豪華轎車於2018年推出，旨在體現俄羅斯的國內實力，並減少對進口技術和商品的依賴。但根據海關記錄顯示，在2018年至2023年期間，俄羅斯進口了價值至少3400萬美元（約新台幣11.03億元）的設備和零件，用於組裝Aurus汽車和摩托車。

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Aurus進口產品包括從南韓進口的車身零件、感測器、可程式控制器、開關、焊接設備和其他零件，價值近1550萬美元（約新台幣5.02億元）。其他零件也從中國、印度、土耳其、義大利和其他歐盟國家進口。

根據這些進口數據顯示，顯示俄羅斯持續依賴西方技術。不過，《路透》指出，無法具體確定普廷贈送給金正恩的汽車，包含了哪些進口外國零件。

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