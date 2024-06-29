為南韓晶片公司開道 美韓合作在矽谷設AI創新中心

南韓與美國合作在美國矽谷設立人工智慧晶片創新中心，協助韓國晶片設計公司在美國發展。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕迎戰人工智慧產業熱潮，南韓與美國合作在美國矽谷設立人工智慧晶片創新中心，協助韓國晶片設計公司在美國發展。

韓美擴大雙邊合作，確保更好的晶片供應鏈，韓國晶片設計商將進軍美國矽谷。兩國同意於今年第3季在聖荷西設立人工智慧晶片創新中心。

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韓國貿易、工業和能源部長週四在華府舉行的美韓供應鏈和商業對話半導體論壇上宣布這一消息。該中心目前正接收當地晶片設計商的申請。活動期間，韓國工業部長和美國商務部長雷蒙多，以及三星電子、SK海力士、英特爾和IBM等領先晶片製造商的主管就擴大該行業不同領域的合作分享想法。

韓國半導體產業協會和美國半導體產業協會也簽署諒解備忘錄，定期舉辦論壇，尋求包括人工智慧在內的新興領域的商業合作夥伴關係。該中心將促進兩國之間的碩士或博士人才交流，解決晶片產業的勞動力短缺問題，並將推動聯合研發計畫。目前在耶魯大學、喬治亞理工學院、約翰霍普金斯大學和普渡大學開設培訓課程。

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