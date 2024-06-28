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名師解盤》簡伯儀：近期漲多拉回 關注美國財報週

2024/06/28 14:39

專業分析師簡伯儀。（業者提供）

專業分析師 簡伯儀 

本週台股受到半導體跟AI族群漲多拉回修正情況，指數週線呈現回檔走勢，週KD指標雖然沒有在高檔出現交叉往下，但KD指標開口出現閉合情況。而月線和第2季季線都是收紅，所以如果現在從月線、週線和季線3個角度來看，目前台股走勢還是維持多頭氣氛，只不過我們要提醒投資人，近期來講，從週線角度來看，如果持續漲多拉回修正，週KD就有可能從高檔交叉往下，技術面來看會是比較不好的。

另外從日線角度來看，近期大盤價漲量縮、價跌量增的走勢，代表盤勢量價結構不佳，外資最近幾個交易日，都還是在做調節，搭配說台幣最近比較明顯貶值，匯率貶值、外資賣超，代表資金動能比較不利近期台股，整體而言，在指數突破23000點的情況之下，適當做漲多拉回修正，是可以預期，畢竟從基本面來看，年線指標還是持續往上的，景氣訊號來看，上個月公布的分數還是維持在35分紅燈狀況，代表台灣景氣持續回溫，所以股價應該還是有機會往上推升，只不過近期經過比較大漲幅後，適度的修正正乖離，是可以預期的。

美國進入財報公布高峰期，近期所公布的財報來看，多數狀況都還是不錯，整個後續展望，有些公司似乎比較不如市場預期，這個財報也會影響台股後續2週的相關類股表現，投資人可以密切關注相關財報變化。7月來看，有很多的題材在這邊表現，第一個就是旅展，相關航空族群，暑假旺季來臨，這個族群應該可以多觀察，另外就是生技族群，7月底一年一度生技展，隨著再生醫療法在立法院通過，預期相關生技股票來看，有機會重拾盤面主流角色，搭配巴黎奧運7月展開，包含奧運類股也可以做盤面上近期觀察重點。

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