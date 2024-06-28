村田製作所等日本產業 有意來桃園投資

桃園市政府組成的赴日招商團隊，28日結束任務返台。（經發局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕為爭取日本企業前來桃園投資，桃園市政府由經濟發展局組成赴日本大阪招商團隊，於今日結束招商行程返台，包含全球知名電子零組件製造商村田製作所（Murata）、家電品牌千石（Sengoku Works）、日本營業額排名前三大量販業者港南（Kohnan）商事株式会社、綠能業者太陽工業株式会社（Taiyo Kogyo）等多家企業都表達將前來桃園採購與後續投資評估。

招商團隊成員由經發局副局長耿彥偉擔任領隊，隨行的還有觀光旅遊局副局長王麗娟、勞動局副局長周賢平及經發局招商團隊，招商團亦會晤大阪商工會議所今井雅啟委員長等代表，該協會為日本關西最大的工商組織，透過其會員網路，可望將桃園的投資環境傳達；此外招商團隊也與日本關西台商協會會長楊立寧等近20家當地台商進行交流，會中邀請台商返鄉投資。

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經發局指出，大阪為日本製造業重鎮、多項產業匯聚，同時也是2025年世博會舉辦地點，招商團隊以行銷桃園城市為主軸，向日商介紹桃園產業供應鏈及人才條件優勢，以及航空城、亞洲矽谷等國家級計畫，達到招商目地。

經發局表示，包括鈴木汽車、YKK、橫浜八景島等超過200家日商於桃園投資，隨著桃園航空城計畫等大型計畫陸續開展下，藉由本次招商，將加速吸引更多日商企業前來桃園進行投資評估。

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