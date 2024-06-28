美國藥價成本增幅遠高於通膨率 10年漲達37％

美國人平均支付的處方藥價格是其他發達國家的2-3倍。拜登政府宣稱，將降低64種處方藥的成本。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據藥物省錢公司GoodRx數據顯示，自2014年以來，美國處方藥的成本增加37%，遠超過通膨率。美國藥價問題已成為拜登政府關注的焦點。白宮本週宣布，將降低64種Medicare受益人用藥的價格，部分患者每日可節省4593美元（約新台幣14.9萬元）。

據報導，美國高昂的藥價提高了消費者的自付費用，平均每名美國人每張處方藥自付額為16.26美元（約新台幣527元）。根據白宮數據，美國人平均支付的處方藥價格是其他發達國家的2-3倍。

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GoodRx研究總監托里·馬什（Tori Marsh）指出，當價格上漲時，最終會轉嫁給消費者，特別是那些購買高免賠額保險或無保險的人，以及自付費用較高的人。

馬什表示，這將造成三重性的影響性，包括藥價上漲、獲取藥物的障礙增加，以及保險範圍縮小。

GoodRx指出，由於共付額（Copayment）、共同保險和免賠額的上升，患者的自付費用持續增加。過去10年，美國平均個人免賠額接近翻倍，更多保險計畫也增加了藥品等級，導致共付額上升。

與此同時，藥品保險範圍也在縮減。根據GoodRx分析2010年至2024年超過3700個Medicare Part D計畫發現，藥物覆蓋範圍縮減19%。

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