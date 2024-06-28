外銷訂單國內生產比續創高 中國生產比率創新低

經濟部統計處發布「外銷訂單海外生產實況調查統計」。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部統計處今天（28日）發布「外銷訂單海外生產實況調查統計」，受惠高效能運算、AI人工智慧新科技等，外銷訂單國內生產比率持續創高，中國（含香港） 生產比率則探底、寫新低；細究在海外生產原因仍以「客戶要求」居首位，生產成本低廉誘因下滑。另，各業者視中企為海外競爭對手的占比有逐年提升。

統計處公布113年外銷訂單海外生產實況調查（調查資料為112年），因全球供應鏈分散布局，中國生產比率創新低、台灣、東協生產比率續創新高。

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112年接自海外訂單中，國內生產比率占49.1%最高，年增0.3個百分點，是102年以來新高。統計處說明，在高效能運算、人工智慧等新應用需求擴增，IC 設計、伺服器、筆電及網通產品廠商擴大國內生產比重，因此拉高整體接單的國內生產比率。

而在中國大陸及香港生產占37.8%，是調查以來（資料年99年）新低；而東協占7.0%排第3，續創新高，統計處解釋，在美中紛爭、地緣政治風險等因素持續牽動全球供應鏈重組，東協是台商海外布局中之重要生產基地，又以越南生產占2.6%最大。

根據調查，海外生產原因中，「配合客戶要求」佔53.4%續居首位，其次為「生產成本低廉」占45.7%，若比較99年資料，當時佔比約73.2%；統計處分析，企業多以客戶需求作為全球布局之首要考量，生產成本低廉之誘因已明顯降低。

調查也發現，各貨品最主要競爭對手以「國內同業」占50.4%最多，但「中系企業」占25.1%、年增2.7個百分點，持續上升，歐美、日韓企業則分居第3及第4。細究8大貨品中，資訊通信產品有超過7成視國內為首要競爭對手，不到1成認為中企為主要競爭對手。

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