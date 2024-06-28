美國每年耗資上百億換海灘沙子 挨批浪費稅金

美國聯邦機構資助進行海灘滋養計畫，主要補充和拓寬受到侵蝕或風暴破獲、消失的沙灘。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦機構每年花費巨資更換海灘上的沙子，遭部分專家抨擊浪費稅金。美媒報導，美國聯邦機構及地方政府資助海灘滋養計畫，補充和拓寬受到侵蝕或風暴破壞、消失的沙灘，預計近十年平均每年支出約4.9億美元（約新台幣158.9億元）。

美國海灘滋養計畫自1923年第一個在紐約科尼島海岸投放沙子以來，經費不斷擴大，通常聯邦機構負擔經費的 65% ，其餘 35% 由地方分攤。

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根據西卡羅萊納大學發達海岸線研究計畫的數據顯示，上個世紀有超過2500個海灘養護計畫，整體成本超過100億美元（約新台幣3244億元），以2022年通貨膨脹率調整後，其成本接近160億美元（約新台幣5190.6億元）。

根據哥倫比亞廣播公司新聞分析的WCU資料庫中，包含所有海灘滋養項目中，有超過4分之3是重複項目。根據數據，自1939年以來至2024年6月，光是美國賴茨維爾海灘就有27個海灘滋養項目，耗資約1.07億美元（約新台幣34.7億元）。

平均而言，大約每3年就有1個項目。大多數這些項目，無論是在賴茨維爾海灘還是在全國範圍內，都是由聯邦政府資助的。

過去幾十年來，海灘養護項目總數持續增加，導致費用不斷上漲。以2022年通貨膨脹率調整後，20世紀50年代海灘養護項目，其平均年支出總額略低於3000萬美元（約新台幣9.7億元）。

但到了到2010年代，平均支出已增至約6.16億美元（約新台幣199億元），是1950年代的20倍。近十年平均每年支出約4.9億美元。

西卡羅來納大學發達海岸線研究計畫副主任安迪·科伯恩（Andy Coburn）表示，成本效益分析中，當氣候變遷導致海平面上升，造成海灘上需要更多沙子修復時，其投資回報率可能不會那麼高。

科伯恩認為，隨著時間的推移，當沙子開始消失時，社區和政府必須幫助尋找新的沙子，這將進一步增加成本。他表示，全球暖化和海平面上升絕對會讓成本變得更加昂貴，如果2024年至2050年間海灘滋養總數翻倍，他不會感到驚訝。

美國陸軍工程兵團國家沿海和風暴風險管理規劃中心主任喬·維特里（Joe Vietri）表示，這些項目是關於海岸風險管理，投資回報可能是可觀，且對於海岸防禦系統具重要性。維特里表示，美國陸軍的目標，就是減少沙灘損害，並在海洋與社區之間提供緩衝。

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