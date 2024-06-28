下週油價估降0.1元 95汽油創近19週新低

下週油價估降0.1元、柴油降0.2元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國內油價可望連3降！國際油價雖走高，但因中油公司持續啟動平穩措施，吸收油價，預估下星期汽油可望再降0.1元、柴油降0.2元，國內油價將是連3降，95汽油創近19週新低。

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中油累算至6月27日的調價指標7D3B週均價為85.35美元，較上週84.65上漲0.7美元。新臺幣兌美元匯率32.481較上週32.367貶值0.114元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲3.3元，柴油調漲4.7元。

不過中油公司仍穩定國內物價，持續吸收，啟動雙平穩措施後，預估汽油實際調降0.1元、柴油調降0.2元。

若按照預估，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升26.4元。

最終實際調整金額請於週日中午12點，由台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布。

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