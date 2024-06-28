新北國際AI+智慧園區共31筆土地標售 7/25開標

新北國際AI+智慧園區共31筆土地標售，開標作業將於7月25日上午10時於市府5樓507會議室辦理。（新北市地政局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北國際AI+智慧園區（林口工一市地重劃區）共31筆土地標售，開標作業將於7月25日上午10時於市府5樓507會議室辦理，市府地政局表示，標售資訊自即起於土地標售行動網公告，有意投標者請於7月25日上午9點半前，將投標相關文件以掛號方式寄至市府郵局「新北市政府郵局第99號信箱」參與投標。

地政局表示，新北國際AI+智慧園區聯外交通有國道1號林口交流道、高鐵，位置臨近五大工業區、桃園機場捷運系統及台北港，吸引半導體設備製造商「艾司摩爾（ASML）」及「台聚公司」進駐投資，重劃完成後市府共取得50筆抵費地，這次釋出31筆第三種產業專用區標售，面積共約1萬1404坪，價格每坪約為42萬6千4百元至54萬8千8百元；至於園區其餘土地，地政局表示，未來將視重劃財務及產業需求，由市府分批以標售、標租或招標設定地上權等多元方式辦理。

請繼續往下閱讀...

地政局指出，有意投標者請於7月25日上午9點半前，將投標相關文件以掛號方式寄至新北市政府郵局「新北市政府郵局第99號信箱」參與投標；相關土地標售資訊及投標須知、投標單等相關文件，可到「新北市土地標售行動網」（https://gov.tw/Pnb）閱覽及下載，有疑問可電洽地政局詢問（02-29603456分機3486、3488）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法