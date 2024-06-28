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智原：搶攻高階應用 加入英特爾晶圓代工設計服務聯盟

2024/06/28 09:53

智原近期股價進行反彈，表現相對強勢。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原（3035）宣布加入英特爾晶圓代工設計服務聯盟（Intel Foundry Accelerator Design Services Alliance），智原表示，此合作是ASIC設計解決方案滿足客戶下一代應用的重要里程碑，涵蓋人工智慧（AI）、高性能運算（HPC）和智慧汽車等領域，同時亦顯示雙方對推動創新服務及客戶成功的共同承諾。

智原近期股價回測月線後反彈，投信連3日買超智原，累計近2500張；今日截至9:41分左右，智原股價上漲2.74%，暫報338元，重新站回短期均線。

智原科技營運長林世欽表示，英特爾晶圓代工中領先的RibbonFET製程和創新的多晶片2.5D/3D-IC封裝解決方案與智原的SoC整合能力和資源承諾完美契合。此合作能夠擴大服務範圍，滿足客戶對先進應用的需求。

英特爾晶圓代工生態系統技術部副總裁Suk Lee表示，與智原的合作旨在加速將矽概念產品化。智原在ASIC開發的各階段採用靈活的商務模式，從系統規格討論開發或是客戶自行設計GDS、至晶片生產、驗證、封裝、測試，均可能實現無縫端到端共同開發流程，協助客戶推動下一代客製化SoC產品的創新。

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