日本各機場「燃油短缺」 成田單週57航班暫緩

日媒報導，由於無法確保飛機所需的燃油，愈來愈多日本以外的外國籍航空公司暫緩增加飛往日本各機場航班。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，由於無法確保飛機所需的燃油，愈來愈多日本以外的外國籍航空公司暫緩增加飛往日本各機場航班，據悉，日本成田機場目前已知單週共57個航班，被迫暫緩開航或增班。

《NHK》日前報導，日本各機場因為航空燃油不足造成國際線航班相繼取消的情況下，澳洲航空（Qantas Airways）、新加坡航空（Singapore Airlines）通知日本北海道新千歲機場，將取消或難以照原計畫營運今年冬季定期航班。

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現日本成田機場也受波及，《NHK》報導，日本成田機場公司社長田村明比古27日在記者會上指出，就連成田機場都出現因為航空燃油不足造成外國籍航空公司暫緩開航或增班的情況。而他解釋，燃油不足原因包括石油供應商減少供應航空燃油，及從煉油廠運送燃料的船隻不足。

根據報導，現階段包括中國在內的亞洲6家航空公司，暫緩每週要開航或增加的57個航班。

成田機場公司27日也公布今年5月機場使用現況，在國際線外國旅客數部分，相較疫情前的2019年5月增加18%，以179萬人創5月新高。

田村明比古說，就在中央政府積極招攬外國觀光客造訪的情況下，因為無法供給燃油造成無法滿足新需求是十分嚴重的事。

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