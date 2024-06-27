東京威力科創機器人大賽報名延長至7/5止

東京威力科創機器人大賽報名延長至7月5日止。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕亞洲最大半導體製造設備商TEL（Tokyo Electron） 台灣子公司-東京威力科創，連續九年舉辦「東京威力科創機器人大賽/TEL Robot Combat」，今年報名將延長至7月5日（五）下午五時截止，之後選出28組隊伍，於12月7日（六）於高雄駁二大勇區P3倉庫進行決賽爭霸，延續往年祭出高額獎金、製作與交通補助款，共計超過百萬元，廣邀全台大專院校以上各科系學生組隊參加。

東京威力科創表示，今年參賽詢問與討論非常踴躍，因多方來信希望延長報名時間，以利做更好的準備，因此，決定報名時間延長至7月5日（五）下午五時截止。

請繼續往下閱讀...

東京威力科創重視在地人才培育，為發掘並吸引頂尖高科技產業人才，自2016年起連年舉辦「東京威力科創機器人大賽 / TEL Robot Combat」，今年將延續上屆高挑戰性的比賽主軸－「飛盤投擲」，期待學生結合所學並發揮團隊創意，秀出精彩表現。

東京威力科創指出，除了高額競賽獎金外，入圍決賽的隊伍皆可獲得每隊4萬元的製作材料補助費，邀請各路高手齊聚一堂、一較高下。詳情請上活動官網查詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法