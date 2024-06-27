台股市值大增 林修銘：生技股3年內占比2％目標不變

證交所今舉行「創新資本領航，共創明日獨角獸」交流分享會，首場以「生技醫療」產業揭開序幕。圖為證交所董事長林修銘。（圖:證交所提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕臺灣證交所為打造下一個上市新聚落，持續推動新經濟產業發展，今（27）日下午舉辦「創新資本領航，共創明日獨角獸」交流分享會，首場以「生技醫療」產業為主軸。證交所董事長林修銘表示，證交所去年十月喊出上市生技股市值要5千億元，已在去年底達標，現在已經超過7千億元，未來3年內將占台股市值2%的目標不變。不過隨著台股市值在電子股持續推升下，該目標難度明顯增加。

林修銘指出，生技產業跟一般傳統產業有很大不同，需要大量資金，預計要轉為獲利的時間會拉得比較長，因為研發時間相當長，因此資本市場扮演非常重要角色，如果能夠順利掛牌上市，對未來募資會比較容易，也有利於銀行借貸，現在證交所有雙主板，希望以大帶小，培育護國群山。

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林修銘說，過去幾年台灣資本市場蓬勃發展，其中電子業市值占近7成，半導體占快4成，形成有國際競爭力的產業鏈，同時AI相關議題，讓台灣引起全球投資人注目。不過，新興產業還有待大家一起努力發展，目前美國前五大市值公司原本都是新經濟產業，新經濟產業跟電子業有些許不同，未必有賺錢，他們需要研發、更多投資，因此證交所希望扮演資本平台，主板加上創新板讓更多產業先進入資本市場，發展壯大。

林修銘也透露，今日參加「創新對話」的育世博-KY及互貴興業兩家公司，即將提出主板上市申請，將分享選擇主板上市的原因及規劃過程，共同引領資本市場發展。

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