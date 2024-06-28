都在等奧運會？巴黎6月旅遊人數銳減 業者叫苦

2024奧運會將在巴黎舉行。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕每年夏季一直都是各國的旅遊旺季，也是巴黎各景點參觀人數較多的時期。然而，距離2024奧運會僅剩一個月，巴黎旅遊業卻陷入「空窗期」，讓當地旅遊業相當無奈。

法國《世界報》近日報導，巴黎旅遊局局長Corinne Menegaux表示，巴黎旅遊業目前處於空窗期，相較去年同期，入境巴黎人數下降15%，並認為這將會一直延續至奧運之前。根據MKG對巴黎278家飯店的調查顯示，6月24日至30日的平均入住率為63%，而去年同期的平均入住率則在80%至85%之間。

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對此，Best Western France總經理Olivier Cohn表示，往年6月是巴黎住宿最好的月份之一，今年表現不佳，甚至在7月的前兩週也有一半房間是空的。巴黎旅遊局局長Corinne Menegaux認為，這是因為遊客推延到當地的旅遊計畫，「目前在巴黎的美國人較少，但他們是奧運會期間來這裡的主要外國遊客」。

國際酒店集團雅高則認為，奧運會不只造成個人遊客打消旅遊計畫，商務旅行也因此下降，一些公司建議員工這個夏天不要去巴黎，更不要在那裡舉辦商務會議。

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