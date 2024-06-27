華碩新一代智慧健康錶上市 出貨量可倍增

華碩推出新一代智慧健康錶─ASUS VivoWatch 6。（華碩提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕華碩推出新一代智慧健康錶─ASUS VivoWatch 6，華碩表示，華碩智慧健康錶為唯一獲得衛福部血壓醫材軟體認證，支援指尖量測，此次全面升級進化，不僅可量測血氧、血壓、心率、心電圖，並新開發「身體組成分析」，強化睡眠、情緒與壓力監控，預計新一代智慧健康錶出貨可較上一代倍增。

華碩智慧健康產品企劃部資深協理潘茹婷表示，華碩發展智慧健康穿戴近十年，始終秉持技術100%自主研發，以行動化、數位化、個人化等重點產品特色，確保在日常生活中藉由最輕鬆、便捷的方式維持個人長期健康促進計劃，隨時隨地掌握身體狀態。

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華碩指出，全新ASUS VivoWatch 6承襲華碩智慧健康穿戴系列優良傳統，搭載兩組醫規等級的獨家電學和光學PPG感測器，亦新增生物電阻抗BIA感測器，使用者只需將姆指與食指分別輕觸錶身及錶框，便可得知體脂、水份、骨骼肌、基礎代謝率等身體組成數據，體態管理更輕鬆好上手。

此外，因應現代人愈來愈重視的身心議題，ASUS VivoWatch 6也能監測自律神經、計算「放鬆指數」，顯示壓力現況；而「身心落點分析」則是透過簡潔易懂的七宮格圖表，並以天為單位，詳實記錄最近一周的心情。

華碩表示，為提供無與倫比的體驗，華碩根據國際醫療規範，打造新版ASUS HealthConnect App，方便醫師在診間快速瞭解佩戴者基本生理資訊；另導入三大功能，包括尋求幫助、跌倒偵測、關懷追蹤（Care Track），當遭遇緊急情事時，將主動發送通知和所在位置予設定聯絡人，及時應對。

華碩稱，新一代智慧健康錶─ASUS VivoWatch 6，錶面採用1.39吋AMOLED康寧大猩猩螢幕，色彩飽和與觸控靈敏度大幅提升，續航力長達14天。

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