台積電增資美國及日本廠102億美元 經濟部核准了

台積電增資日本熊本廠、美國亞利桑那廠兩案，獲投審會核准。（彭博）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投資審議會今（27）日會中計核准4件對外投資案，總金額約105.11億美元，包括台積電分別以52.6億美元與50億美元，投資日本熊本廠、美國廠亞利桑那兩案。經濟部強調，台積電最先進製程、研發中心仍根留台灣，並在台灣維持8、9成的產能。

投審司表示，台積電為因應當地客戶需求成長、 強化與客戶間的策略關係等，申請增資日本熊本廠、美國廠。

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其中，以52億6200萬美元增資日本 JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, INC.（用以新建 12 吋晶圓廠（熊本二廠），預計生產 6/7 奈米、12/16 奈米及40奈米製程技術的產品。

另外，台積電以50億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，用以建置12吋晶圓廠（第二期廠），預計生產2奈米及（或）3奈米製程技術的產品。

投審司表示，該案經過考量台積電最高階製程、研發中心及多數產能仍根留台灣，並持續推進、更新世代製程技術研發，預期這次增資可深化與當地供應鏈業者合作，同時網羅當地頂尖人才，充實台灣技術儲備，長遠而言，將有助於國內半導體產業維繫、提升國際競爭力，因此經會議討論後，同意該項增資案。

其他投資案中，華新麗華股份有限公司以1.6億美元增資新加坡 WALSIN SINGAPORE PTE. LTD.，從事經營投資控股業務。

光寶科技股份有限公司以約8938 萬美元投資日本 2 COSEL CO., LTD.，從事經營電子設備、電力設備及配備的產銷業務，並因前述投資案而間接取得中國無錫科索電子有限公司、上海科素商貿有限公司、科索（上海）電子有限公司、鵬勃思電源設備（昆山）有限公司等4家中國事業股權。

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