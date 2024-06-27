封站優勢＋電商消費增溫 PayEasy今年業績年增上看2成

PayEasy今年前5月營收年增達17.5%。圖為總經理李易騰。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕企業福利網PayEasy在2022年底轉為封閉會員制後，營運節節攀升，在境外電商夾殺下、成長幅度仍冠於本土電商同業，今年業績年增上看2成。

PayEasy表示，今年618年中慶的單日業績年增達74%，尤以大型家電如洗衣機、冰箱成長高達486%，表現極為驚人。

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PayEasy在轉為封閉式平台後，站上商品價格相較一般B2C、C2C平台實惠許多，PayEasy表示，站上大家電的價格低於市場價10%、特談商品則有可能低於20%，隨著電商需求逐漸走出疫情後冷卻期，業績成長態勢更為明確，今年全年業績成長幅度有望達2成。

PayEasy今年前5月營收也年增達17.5%，成長率尤勝上市櫃電商中最強的momo富邦媒（8454）。

PayEasy表示，目前企業客戶家數達800家、共計約60萬名員工，整體業績因有企業員工的福利點數作為銷售業績基礎，電商消費也已見回溫，展望下半年電商旺季、各大促銷節慶將至，業績有望持續提升；此外，旗下旅行社業務也將迎來暑假旅遊旺季。

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