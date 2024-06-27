童子賢：賴清德讓我繼續談核能 是全盤思考能源政策

童子賢相信，總統賴清德之所以允許自己繼續討論、研究核電，「一定是認為有很多東西要做全盤的思考」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢連日出席論壇活動，今天再度提到能源話題時，童表示，雖然可能被許多人誤認是在帶風向，但相信總統賴清德之所以允許自己繼續討論、研究，「一定是認為有很多東西要做全盤的思考」，包括成立氣候變遷委員會「應該也是一個全盤思考的意思」。

童子賢說，經過兩年來的追蹤、精算台電數據之後，深刻感受到台灣能源政策走向淨零碳排，絕對不可能百分之百仰賴綠色能源，因此這段時間提出的論調幾乎沒有改變，只是說話的場合、聆聽的對象可能不盡相同，無論舊雨新知，都相當歡迎一起拿出數據討論。

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童子賢自嘲願意扮演「中二」的角色，像個國中2年級同學計算給大家看，充當「ThGPT」，不少人認為太陽能在台灣行得通，是誤把台電的裝置容量看做發電量，但在計算太陽能電力時，必須考量日照時數與太陽能板面積等兩項因數，就會知道與風力同為間歇性能源的太陽光電，能發揮的作用其實相當有限。

童子賢主張3成綠電、3成核能、4成火力發電的能源政策，代表自己也未曾徹底否定綠電對台灣的重要性，只是考量環境保護、能源穩定等因素，必須讓符合安全標準的核電佔有一定比重的發電量，否則台灣的水力發電比例已經固定，光是想用太陽能達到3成綠電的水準，就需要3個台北市大小的發電案場。

海上風力發電方面，童子賢計算，1座發電機組的扇葉左右長度各達200公尺，加上讓鳥類通過的150公尺間距，每隔1公里才能設置1支風電桿，「我都還在頭痛，我主張3成的綠能，要怎麼樣去弄土地」，「只要願意理性的算，就像中學2年級的學生，10分鐘就可以把我剛才講的演算都算出來」。

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