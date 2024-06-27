保險業首檔 國泰人壽發行10年期6億美元債券

國泰人壽宣布發行10年期6億美元次順位普通公司債，這是台灣保險公司在國際市場發行的首檔美元債券。（資料照，圖由國泰人壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰人壽宣布發行10年期6億美元次順位普通公司債，這是台灣保險公司在國際市場發行的首檔美元債券，將有助拓展籌資管道並強化清償能力。

國泰人壽透過全資持有的特定目的國外籌資事業 Cathaylife Singapore Pte. Ltd.完成10年期6億美元次順位普通公司債券定價，定價水準為T10+170 基點，以10年期美國公債利率為基準利率，發行收益率為 5.988%，債券發行評級為 BBB+/BBB+ （ 標普/惠譽） 。

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國壽說明，本次債券的發行結構，Cathaylife Singapore Pte. Ltd.為發行人，國泰人壽為保證人，無條件、不可撤銷地保證該債券到期本息的全額償付。募集資金用途為強化國泰人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。本次國泰人壽成功創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔美元債券發行，將有助拓展國泰人壽的籌資管道並強化清償能力。

為協助保險業在2026年順利接軌TW-ICS，金管會保險局2023年4月開放保險業得發行10年期以上長期次順位公司債籌資，並在2024年3月宣布允許台灣保險公司透過在海外成立特定目的國外籌資事業（SPV）發行具資本性質的債券。國泰人壽在今年6月初率先依循相關規範，於新加坡設立全資持有的Cathaylife Singapore Pte.Ltd.。

國泰人壽6月24日起進行為期兩天的投資人交易路演，地點在新加坡和香港，共吸引超過90名投資人參與1對1和多投資者會議，最終在6月26日成功定價於T10+170基點，發行收益率為5.988%，票面利率為5.95%，發行規模為6億美元。以最終認購金額來看，超額認購約3 倍，投資人屬性分布方面，基金和資產管理公司佔72%，保險和退休基金佔17%，銀行佔7%，其他佔4%。

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