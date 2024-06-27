雲豹能源：新開發案支出費用增加導致5月虧損

雲豹能源今（27）日召開股東常會。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能概念股雲豹能源（6869）今（27）日召開股東常會，針對外界關切5月單月虧損，總經理趙書閔表示，今年上半年太陽光電及儲能工程進入最後驗收階段，且新開發案及新工程開始執行，支出費用增加，使得5月出現淨損。

今日股東會承認去年度營業報告書、財務報告案及盈餘分派案。雲豹能源去年營收67.83億元、年增7.7%，創歷史新高；稅後淨利10.16億元、年增115.7%，每股稅後盈餘（EPS）8.77元，會中通過每股6.1元現金股利。

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雲豹昨日公告5月營收為2.57億元、年增59.4%，稅前虧損0.17億元，歸屬母公司虧損0.1億元，每股虧損0.08元。趙書閔指出，集團旗下事業體獲利穩健，但今年上半年太陽光電及儲能工程進入最後驗收階段，且新開發案及新工程正開始執行，支出相關費用，使得5月單月為微幅淨損。

他也認為，下半年太陽光電與儲能部分，新案件陸續開工、已完工案場進入營運階段，加上集團持續多元佈局，將展現正面營收量能，展望未來在「創能、儲能、綠電交易」、「循環經濟多樣化佈局」、「擴展海外市場」三箭齊發下，持續強化全方位事業發展、放大營收動能。

至於綠電方面，天能綠電累計今年上半年已銷售逾6.2萬張太陽光電憑證，市占率達26.97%，穩居國內售電第一名寶座，累計今年綠電轉供簽約量將突破150億度。因應AI浪潮來襲，台灣每年將增加3%以上用電量並優先考量太陽光電等綠電需求擴增下，綠電交易發展可期。

此外，台普威能源也建置兩座全台最大100MW單一儲能案場，若加入與錸寶合作建置的60MW儲能案場、集團旗下儲能案場整體容量為299MW/617MWh，躍居全台儲能容量第一。

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