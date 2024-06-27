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落實ESG永續投資理念 凱基證首家「社會責任結構型債券」上架

2024/06/27 14:52

落實ESG永續投資理念，凱基證首家「社會責任結構型債券」上架。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為落實ESG永續投資理念，凱基證券繼今年初上架綠色結構型債券（Green Note）後，再度推出「社會責任結構型債券（Social Note）」，成為台灣首家推廣社會責任結構債的金融業者，提供投資人創新多元的資產配置選擇，在投資過程中能夠接軌國際、參與公平轉型等重要議題的途徑。

凱基證券指出，新上架的「社會責任結構型債券」，宗旨是為公平轉型（Just Transition）做出貢獻，此類型商品所募得的淨資金，將會由發行機構透過融資或再投資的方式，運用於促進社會責任、幫助減少社會和經濟不平等的資產。

該債券三大投資領域包括區域經濟發展、社會經濟進展和權利保障，以及改善當地醫療保健系統，如公立醫院、長照機構或醫療中小企業等。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，凱基證券遵循開發金控的永續金融願景，為客戶、員工、股東和社會提供永續的金融解決方案，透過持續推出創新的財管產品與服務，為投資人提供創造永續價值的多元管道。

此外，凱基證券架上的共同基金、海外股票等商品，也導入ESG產品篩選的服務，幫助投資人找出符合永續投資範疇定義的產品，透過國外專業金融數據供應商的資訊，衡量不同產品或標的ESG評分，讓投資人在選擇ESG相關商品時，有更多方向和選擇。

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